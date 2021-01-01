Награда героя вернется на родину. В молдавском селе Галерканы поисковики нашли медаль «За отвагу», которую в 1943 году получил сапер танковой бригады Иван Афанасьев, уроженец Оренбургской области.
Медаль «За отвагу» блестит как прежде. Поисковики очистили ее от ила и земли. Награду нашли у берегов Днестра. У реки они встречаются довольно часто, передает mir24.tv
Во время войны у Днестра располагалось семь стратегических плацдармов Красной армии. Медаль могла принадлежать кому-то из павших красноармейцев. По номеру определили владельца. Им оказался сапер 155-й танковой бригады Иван Афанасьев. Однако ни солдат, ни его воинское соединение никогда не бывали в Молдове. Сапер погиб на Украине, при освобождении Кировоградской области.
«Во время войны немецкие солдаты и офицеры часто брали награды убитых советских бойцов в качестве трофеев. Носили их как брелоки, в качестве сувениров. Когда в 1944-м фашистскую армию стали прижимать, когда они начали убегать с советской земли, по понятным причинам от таких опасных сувениров они начали избавляться», – пояснил поисковик, руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.
Поисковики нашли в архивах учетную запись личного боевого подвига сапера Афанасьева.
«Под сильным артиллерийским и минометным огнем противника добыл ценные сведения о состоянии обороны противника и расположении противотанкового рва, его проходы и удобные для прохождения танков места».
Поисковики узнали: солдат родился и жил в Оренбургской области. С помощью соцсетей и региональных поисковых организаций нашли родственников в городе Бузулук. Внучка сапера Афанасьева, Елена Владимировна, о дедушке и его подвигах знает лишь по рассказам отца. Сейчас ищет на Украине братское захоронение, где покоится ее дед.
«Я жду и мечтаю прикоснуться к этой великой награде. Прикоснувшись к ней, я буду сопричастна к этой Великой Победе, ради которой сложил голову мой дед. Конечно, эта награда будет храниться у нас и будет передаваться из поколения в поколение. Я передам ее своему сыну, он своим детям», – сказала внучка сапера Елена Криволапова.
Увидеть семейную реликвию Елена сможет уже на следующей неделе. Пакет документов и награду торжественно передали в российское посольство.
«Такие моменты лучше всего напоминают о неразрывной связи поколений между нами и предками-победителями», – отметил атташе посольства Российской Федерации в Молдове Кирилл Абрамов.
Это седьмая медаль, которую поисковикам из Молдовы удалось вернуть в семьи солдат, погибших на войне. Еще одну награду они готовятся отправить в Башкирию.
Поисковые отряды работают практически круглый год. В прошлом году из молдавской земли подняли 45 советских солдат. Всех перезахоронили с воинским почестями. При солдатах часто находят военное обмундирование, оружие и награды. Их отправляют в музей, который создали сами поисковики.