С 1 января 2021 года для работников бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственных гражданских служащих установлена фиксированная величина МРОТ
В соответствии с частью второй пункта 6 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII «О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 20-1) с 1 января 2021 года, для исчисления заработной платы работников, уровень которой регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, получающих доплаты до величины МРОТ, установлена фиксированная величина минимального размера оплаты труда. Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики подписан 14 января 2021 года и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 29 января 2021 года.
Как сообщается на сайте Министерства по социальной защите и труду, Фиксированная величина МРОТ, установленная с 1 января 2021 года, составляет:
-1675 рублей для неквалифицированных работников;
-1842,50 рубля для квалифицированных работников.
Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 14 января 2021 года № 19 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2020 года № 1259 «Об установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 2021 года в Приднестровской Молдавской Республике» можно здесь.