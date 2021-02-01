Dnestr.TV

 
0

С 1 января 2021 года для работников бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственных гражданских служащих установлена фиксированная величина МРОТ

С 1 января 2021 года для работников бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственных гражданских служащих установлена фиксированная величина МРОТ

В соответствии с частью второй пункта 6 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII «О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 20-1) с 1 января 2021 года, для исчисления заработной платы работников, уровень которой регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, получающих доплаты до величины МРОТ, установлена фиксированная величина минимального размера оплаты труда. Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики подписан 14 января 2021 года и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 29 января 2021 года.

Как сообщается на сайте Министерства по социальной защите и труду, Фиксированная величина МРОТ, установленная с 1 января 2021 года, составляет:

-1675 рублей для неквалифицированных работников;

-1842,50 рубля для квалифицированных работников.

Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 14 января 2021 года № 19 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2020 года № 1259 «Об установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 2021 года в Приднестровской Молдавской Республике» можно здесь.

С 1 января 2021 года для работников бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственных гражданских служащих установлена фиксированная величина МРОТ
С 1 января 2021 года для работников бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственных гражданских служащих установлена фиксированная величина МРОТ
С 1 января 2021 года для работников бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственных гражданских служащих установлена фиксированная величина МРОТ
С 1 января 2021 года для работников бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственных гражданских служащих установлена фиксированная величина МРОТ
С 1 января 2021 года для работников бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственных гражданских служащих установлена фиксированная величина МРОТ

minsoctrud.gospmr.org

  • Сегодня, 14:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна