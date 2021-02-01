Dnestr.TV

 
0

Санду упразднила консультативные советы при президенте

Санду упразднила консультативные советы при президенте

Майя Санду издала указ об упразднении консультативных советов при президенте Республики Молдова, утвержденный еще во времена Игоря Додона.

Таким образом, были распущены Экономический совет при президенте, Совет гражданского общества и Комиссия по конституционной реформе, сообщает point.md ссылаясь на deschide.md

Вместе с тем было утверждено Положение о деятельности экспертных советов при президенте Республики Молдова. Документ направлен на обеспечение конструктивного диалога и эффективного сотрудничества между главой государства и представителями некоммерческих организаций, бизнеса и гражданского общества, государственных учреждений, центральных и местных органов государственной власти по важнейшим вопросам.

point.md
  • Сегодня, 18:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна