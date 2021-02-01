Майя Санду издала указ об упразднении консультативных советов при президенте Республики Молдова, утвержденный еще во времена Игоря Додона.
Таким образом, были распущены Экономический совет при президенте, Совет гражданского общества и Комиссия по конституционной реформе, сообщает point.md ссылаясь на deschide.md
Вместе с тем было утверждено Положение о деятельности экспертных советов при президенте Республики Молдова. Документ направлен на обеспечение конструктивного диалога и эффективного сотрудничества между главой государства и представителями некоммерческих организаций, бизнеса и гражданского общества, государственных учреждений, центральных и местных органов государственной власти по важнейшим вопросам.