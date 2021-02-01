В Минздраве состоялось совещание Главы ведомства Кристины Албул с врачами-онкологами. На повестке встречи - обсуждение проблемы организации в социальных сетях и СМИ массовых сборов денежных средств на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями.
«Нередко просьбы собрать деньги на лечение за рубежом — это обращения частные, которые поступают, минуя систему здравоохранения республики. Граждане дезинформированы или недостаточно осведомлены о существующей программе, которая позволяет бесплатно получить необходимое лечение за пределами республики в том случае, если в Приднестровье такие услуги не оказываются. Мы должны уйти от этой практики и минимизировать частные сборы», - подчеркнула Кристина Албул.
Как сообщается на сайте Минздрава, речь идет о Постановлении Правительства ПМР «Об особенностях направления на лечение, консультации или обследование граждан Приднестровской Молдавской Республики за пределами республики и оплаты связанных с этим расходов». Согласно этому документу, в перечень категорий граждан, заболевания которых требуют первоочередного лечения за пределами республики входят все, кому необходима неотложная медицинская помощь, пациенты с раком щитовидной железы, нуждающиеся в проведении радиотерапии, а также граждане с онкологией, которым показана в лучевая терапия и хирургические вмешательства. Предусмотрено оказание помощи и больным нейрохирургического профиля с объемными образованиями головного и спинного мозга, мальформации сосудов головного и спинного мозга с показаниями к хирургическим вмешательствам. В данном перечне также пациенты с острым коронарным синдромом, граждане, которым необходимо эндопротезирование тазобедренного сустава и супружеские пары, нуждающиеся в процедуре, экстракорпорального оплодотворения.
Главный онколог Приднестровья Алина Андреева отметила: «Мы практикуем такой порядок, когда врачи-онкологи рассказывают пациентам о действующем Постановлении и расписываются о том, что были проинформированы. Проблема в том, что многие больные обходят местных врачей, не становятся на учет, самостоятельно отправляются в клиники других государств и потом объявляют сборы средств на лечение».
Специалисты сошлись на мнении, что, когда пациенты обходят систему здравоохранения и сами обращаются в зарубежные клиники, они всегда несут дополнительные, непредвиденные расходы (анализы, повторные консультации, обследования). Случается и так, что гражданам приходится платить, чтобы ускорить получение той или иной услуги, обратить на себя внимание медиков.
Министр здравоохранения дала поручение усилить информированность населения в данном вопросе: «Граждане должны четко понимать, какая помощь оказывается в Приднестровье, какая за рубежом и как в этом случае государство поддерживает пациентов. За необоснованные сборы нужно нести ответственность».
Кристина Албул также считает, что гражданам необходимо предоставить выбор, где лечиться. Сейчас пациентов с онкологией чаще направляют в Кишинев, при этом стоит изучить возможность сотрудничества в этом направлении с Россией или Румынией. Дано поручение провести анализ затраченных средств за пять лет и выдвинуть предложения по целесообразности расширения перечня стран для лечения за рубежом. minzdrav.gospmr.org