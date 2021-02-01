С 1 января 2021 года инвалиды III группы будут обеспечены за счет республиканского бюджета слуховыми аппаратами. Кроме этого, инвалиды с детства получат надбавку к социальной пенсии в размере от 75 до 125% минимального размера пенсии. Куда обращаться за помощью, какие документы необходимо предоставить и не только, нам рассказали в министерстве по социальной защите и труду.
Ранее согласно действующим нормам законодательства, инвалидам III группы по слуху бесплатно не предоставляли слуховые аппараты. Но в соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов» от 6 октября 2020 года, который вступил в силу 1 января текущего года, данная категория граждан получила право на бесплатное обеспечение по медицинским показаниям слуховыми аппаратами, пишет газета Приднестровье.
Для получения инвалидом слухового аппарата необходимо оформить и представить в министерство по социальной защите и труду через территориальные центры социального страхования и социальной защиты следующие документы: личное заявление инвалида на получение слухового аппарата; медицинское заключение врача-сурдолога о заболевании, связанном со слухом, и его рекомендации о модели слухового аппарата; заключение врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического учреждения о необходимости обеспечения слуховым аппаратом в установленном порядке; копию справки о причине и группе инвалидности. Полученные документы после регистрации в профильном министерстве направляют в государственное учреждение «Республиканский центр по протезированию и ортопедии». Выдачу слуховых аппаратов производят на основании приказа директора данной организации и осуществляют через лечебные учреждения республики (по месту жительства инвалида) с привлечением врача-сурдолога для настройки слухового аппарата.
Кроме этого, с 1 января 2021 года инвалиды с детства получат надбавку к социальной пенсии. Итак, инвалидам с детства I группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, временно нуждающимся в посторонней помощи по заключению лечебного учреждения, предусмотрено увеличение в размере 125% минимального размера пенсии, что составит 502,50 руб. (в 2020 г. было в размере 100% – 402 руб.); инвалидам с детства II группы, временно нуждающимся в посторонней помощи по заключению лечебного учреждения, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет – в размере 75% минимального размера пенсии, т.е. 301,50 руб. (в 2020 г. – в размере 50% – 201 руб.).