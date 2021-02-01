Бывший президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон провел встречу с Виолеттой и Александром Георгицэ. Ранее Додон помог им заключить брак, передает bloknot-moldova.md.
- Виолетта, родом из России, в октябре по причине запретов, связанных с пандемией Covid-19, не смогла приехать в Республику Молдова, чтобы выйти замуж за Александра. Когда я качестве президента страны в ноябре прошлого года оказал содействие, Виолетта получила разрешение приехать в Республику Молдова, а вчера молодые заключили брак и совершили обряд венчания. Сегодня я поздравил молодую семью с прекрасным событием, пожелал им много счастливых лет и крепкой семьи. Вручил букет цветов и икону Святого Николая, привезенную мною со Святого Афона, - написал Додон в социальной сети Facebook.