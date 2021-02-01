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Додон провел встречу с супругами Георгицэ, которым помог заключить брак

Додон провел встречу с супругами Георгицэ, которым помог заключить брак

Бывший президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон провел встречу с Виолеттой и Александром Георгицэ. Ранее Додон помог им заключить брак, передает bloknot-moldova.md.

- Виолетта, родом из России, в октябре по причине запретов, связанных с пандемией Covid-19, не смогла приехать в Республику Молдова, чтобы выйти замуж за Александра. Когда я качестве президента страны в ноябре прошлого года оказал содействие, Виолетта получила разрешение приехать в Республику Молдова, а вчера молодые заключили брак и совершили обряд венчания. Сегодня я поздравил молодую семью с прекрасным событием, пожелал им много счастливых лет и крепкой семьи. Вручил букет цветов и икону Святого Николая, привезенную мною со Святого Афона, - написал Додон в социальной сети Facebook.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 19:01
  • DTV
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