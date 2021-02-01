Евросоюз планирует ослабить зависимость от американской национальной валюты. Об этом сообщает издание Financial Times.
По данным газеты, Еврокомиссия уже подготовила соответствующий предварительный план. Он предполагает номинировать в евро контракты на поставки различных товаров, а также пересмотреть и в случае необходимости скорректировать нормы, связанные с главными финансовыми ориентирами, сообщает nation-news.ru
Так, регуляторы получат возможность блокировать поглощения европейских компаний иностранными фирмами, так как это считается угрозой национальной безопасности. Привлекательность евро повысит фонд восстановления экономики Европы после пандемии, который насчитывает 750 млрд евро, отметили в Европейском центральном банке.
Кроме того, в качестве альтернативы доллару ЕС думает выпустить единые союзные облигации. Это позволит застраховаться от возможных рисков.