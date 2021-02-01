Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе, наименьшее — на Украине, где низкие цены сочетаются со скромными заработками. Смотрите в инфографике Ria.ru, какую строчку рейтинга занимает Россия.
Люксембург стал лидером рейтинга. Жители могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,1 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом — одни из самых больших в Европе.
Норвегия с 2,7 тысячи литров, заняла второе место. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести более 2,2 тысячи литров бензина.
Россия заняла в рейтинге 20-е место, ее жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 912 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию.
Последнее место по доступности бензина для населения в рейтинге занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 393 литра топлива. Бензин на Украине - один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.
Помимо Украины, аутсайдерами рейтинга являются Белоруссия, Румыния, Литва и Венгрия. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 700 литров бензина в месяц.
Молдова, Швейцария и ряд стран Западных Балкан в рейтинг не были включены.
При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2021 года (для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2020 года, для Норвегии — по итогам ноября 2020 года). Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.