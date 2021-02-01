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Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе, наименьшее — на Украине, где низкие цены сочетаются со скромными заработками. Смотрите в инфографике Ria.ru, какую строчку рейтинга занимает Россия.

Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Люксембург стал лидером рейтинга. Жители могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,1 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом — одни из самых больших в Европе.

Норвегия с 2,7 тысячи литров, заняла второе место. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести более 2,2 тысячи литров бензина.

Россия заняла в рейтинге 20-е место, ее жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 912 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию.

Последнее место по доступности бензина для населения в рейтинге занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 393 литра топлива. Бензин на Украине - один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Помимо Украины, аутсайдерами рейтинга являются Белоруссия, Румыния, Литва и Венгрия. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 700 литров бензина в месяц.

Молдова, Швейцария и ряд стран Западных Балкан в рейтинг не были включены.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2021 года (для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2020 года, для Норвегии — по итогам ноября 2020 года). Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.






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