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Сколько граждан должны обновить паспорта РМ в 2021 году

Сколько граждан должны обновить паспорта РМ в 2021 году

Около 1,4 миллиона граждан РМ обновят свои паспорта в 2021 году. Действительность документов можно проверить онлайн.

Агентство госуслуг предупреждает об истечении срока действия паспортов в 2021 году у 366 061 гражданина. При этом количество граждан Республики Молдова, ранее имевших паспорт, но не имеющих на 01.01.2021 действующего паспорта, составляет 1 024 959 человек, передает noi.md.

В связи с этим, чтобы не допустить образования очередей в летнее время в многофункциональных центрах Агентства государственных услуг, учреждение рекомендует гражданам Республики Молдова своевременно получить паспорт гражданина Республики Молдова.

Действительность паспорта можно проверить, зайдя на официальный сайт ASP www.asp.gov.md, приложение «Проверить статус документа».

При желании заявители могут подать документы, удостоверяющие личность, в срочном порядке, в течение 24 часов по всей республике с понедельника по четверг, с 8:00 до 10:30. В Кишиневском муниципии прием срочных запросов осуществляется с 8:00 до 10:30 и с 11:00 до 15:00, а в пятницу, в Кишиневе - с 8:00 до 10:30 с доставкой документов на следующий день, начиная с 8:00.

Подробная информация о документах, необходимых для получения удостоверяющих личность документов, представлена на сайте Агентства государственных услуг www.asp.gov.md.

Чтобы воспользоваться помощью, рекомендуем вам позвонить в информационный центр Агентства государственных услуг по телефону 14909 или войти на официальную страницу агентства www.asp.gov.md.

noi.md
  • Сегодня, 07:57
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