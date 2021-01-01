Около 1,4 миллиона граждан РМ обновят свои паспорта в 2021 году. Действительность документов можно проверить онлайн.
Агентство госуслуг предупреждает об истечении срока действия паспортов в 2021 году у 366 061 гражданина. При этом количество граждан Республики Молдова, ранее имевших паспорт, но не имеющих на 01.01.2021 действующего паспорта, составляет 1 024 959 человек, передает noi.md.
В связи с этим, чтобы не допустить образования очередей в летнее время в многофункциональных центрах Агентства государственных услуг, учреждение рекомендует гражданам Республики Молдова своевременно получить паспорт гражданина Республики Молдова.
При желании заявители могут подать документы, удостоверяющие личность, в срочном порядке, в течение 24 часов по всей республике с понедельника по четверг, с 8:00 до 10:30. В Кишиневском муниципии прием срочных запросов осуществляется с 8:00 до 10:30 и с 11:00 до 15:00, а в пятницу, в Кишиневе - с 8:00 до 10:30 с доставкой документов на следующий день, начиная с 8:00.
Подробная информация о документах, необходимых для получения удостоверяющих личность документов, представлена на сайте Агентства государственных услуг www.asp.gov.md.
Чтобы воспользоваться помощью, рекомендуем вам позвонить в информационный центр Агентства государственных услуг по телефону 14909 или войти на официальную страницу агентства www.asp.gov.md.