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Трампа номинировали на Нобелевскую премию

Трампа номинировали на Нобелевскую премию

Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон номинировал бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в своем Facebook.

Мадисон объяснил, что Трамп стал первым за последние 30 лет президентом Штатов, кто не начал новых войн. Помимо этого, политик подписал ряд мирных соглашений, «помогли обеспечить стабильность и мир в регионе». Речь в том числе идет о соглашениях по нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, передает lenta.ru.

«В связи с тем, что номинантов на Нобелевскую премию мира также могут выдвигать члены парламента, я воспользовался этой возможностью. Крайний срок — полночь 31 января, и я сделал это ровно за два часа до крайнего срока», — рассказал Мадисон.

11 сентября стало известно, что Трампа в очередной раз за последнее время выдвинули на Нобелевскую премию мира. Один из авторов этой инициативы считает, что американский президент заслуживает ее за примирение Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, другой — что его стоит наградить за нормализацию отношений между Сербией и частично признанной республикой Косово.
lenta.ru
  • Сегодня, 08:06
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