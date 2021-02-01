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Рогозин заявил, что не видит смысла участвовать в лунной гонке с США

Рогозин заявил, что не видит смысла участвовать в лунной гонке с США

В NASA не могут объяснить, зачем Вашингтону снова понадобился новый полёт на Луну. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Он отметил, что Россия не будет участвовать в лунной гонке, "пока не поймёт смысл призового фонда", передает life.ru

— На мой простой вопрос [бывшему] главе NASA [Джиму] Брайденстайну, если вы ещё раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймём смысл призового фонда, — написал глава "Роскосмоса".

Также Рогозин подчеркнул, что у России имеется своя лунная программа, которая в десять раз дешевле американской, но даст весомые результаты учёным.

life.ru
  • Сегодня, 11:26
  • DTV
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