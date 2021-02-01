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ПСРМ готовит новый законопроект о функционировании языков

ПСРМ готовит новый законопроект о функционировании языков

Депутаты-социалисты разработают новый законопроект о функционировании языков на территории Республики Молдова, который будет представлен в парламент. Об этом на пресс-конференции заявили депутаты от ПСРМ Влад Батрынча, Богдан Цырдя и Василе Боля, пишет actualitati.md.

«Мы разработаем новый проект по функционированию языков. В пятницу состоится круглый стол с участием представителей нескольких этносов, а также экспертов. Мероприятие состоится в Управлении по межнациональным отношениям, и будет принято окончательное решение, по какому проекту и в какой форме мы пойдем в парламент. Несомненно, что парламент примет документ о функционировании языков. Этот проект предоставит четкий статус русскому языку, на котором говорит большая часть граждан Республики Молдова», – заявил вице-спикер парламента социалист Влад Батрынча.

Депутаты-социалисты уточнили, что акции протеста, которые проходят в последние недели в нескольких населенных пунктах страны, показывают, что гражданам нужен такой закон. При этом парламентарии уточнили, что, по данным Google, в настоящее время из общего числа граждан Республики Молдова, зарегистрированных в Facebook, 47% пользователей Интернета используют русский язык, а 51% – румынский.

«Эти данные показывают, что количество тех, кто использует русский язык, почти равно количеству тех, кто использует румынский язык в Facebook», – сказал депутат Богдан Цырдя.

При этом юрист Василе Боля уточнил, что как подписанные нашей страной международные соглашения, так и решение Конституционного суда от 2018 года предусматривают разработку и действие такого закона на территории Республики Молдова.
actualitati.md
  • Сегодня, 11:34
  • DTV
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