Блогер Алексей Навальный проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев в случае вступления в силу решения о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Об этом журналистам сообщила его адвокат Ольга Михайлова.
"Примерно он пробудет в колонии два года и восемь месяцев. Вычитайте еще две недели, что он провел под стражей после решения Химкинского суда", - сказала она. Как уточнили, в свою очередь, в суде, в срок лишения свободы Навального зачтено время его нахождения под домашним арестом в период с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года из расчета один день под домашним арестом за один день лишения свободы, передает ТАСС.
Адвокат сообщила, что ее подзащитный не жалуется на условия содержания в следственном изоляторе. "Он жалуется на отсутствие конфиденциального общения с адвокатами, с которыми общается только через стекло", - сказала адвокат. Она добавила, что решение суда будет обжаловано. Кроме того, защита собирается сообщить Совету министров Европы, который контролирует исполнения решения ЕСПЧ, о том, что решение Страсбургского суда по "Ив Роше" не соблюдается.
Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок в 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.
Дело Навального 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.
УФСИН по Москве в декабре прошлого года подало представление в суд о замене блогеру вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной инспекции до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, еще до заболевания, не явился на регистрацию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.
В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина". tass.ru