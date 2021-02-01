Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Швеции, Действующий Председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили в Москве возобновление позитивной динамики в переговорном формате между Приднестровьем и Молдовой.
«Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию» функционирует с 2002 года. Его участниками являются Приднестровье и Молдова – стороны; Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; США и ЕС – наблюдатели, пишет novostipmr.com.
Последнее заседание в формате «5+2» состоялось осенью 2019 года в Братиславе. Тогда из-за позиции Кишинева переговоры завершились без подписания итогового протокола. При этом власти Молдовы отказываются соблюдать ранее взятые на себя обязательства в рамках ранее подписанных договоренностей.
В Приднестровье определенную интенсификацию переговорного процесса связывают со шведским председательством в ОБСЕ. В середине февраля запланирован визит в ПМР Анн Линде.
Ранее министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил о необходимости проведения заседания в формате «5+2» в ближайшее время. По его словам, для этого есть все предпосылки. novostipmr.com