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В Приднестровье в ближайшее время планируется запуск проекта по ЭКО

В Приднестровье в ближайшее время планируется запуск проекта по ЭКО

В адрес Правительства поступают многочисленные письма насчет запуска программы по проведению экстракорпорального оплодотворения с частичным государственным участием.

Напомним, механизм разработан минздравом по поручению Премьера совместно с общественными организациями и банковским сообществом. В конце прошлого года соответствующий документ приняли на правительственном уровне. Кристина Албул упомянула, что в этом году появится возможность направления семейных пар, которые по медицинским показаниям не могут стать родителями, в клиники соседних государств для осуществления процедуры ЭКО, сообщает пресс-служба Правительства.

На первую попытку 50% от общей суммы паре выделят из бюджета, оставшуюся половину даст банк в виде кредита. При этом все проценты по нему гасит государство. На повторную попытку деньги выдает банк, а 2/3 процентной ставки по займу закрывает государство.

Сейчас разработчики вносят коррективы в принятый документ. В ближайшее время планируется запуск проекта. Премьер нацелил на скорейшую доработку всех процедур и рекомендовал министру проконсультировать врачей-гинекологов на предмет разъяснения концепта проекта потенциальным супружеским парам.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 19:58
  • DTV
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