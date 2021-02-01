В адрес Правительства поступают многочисленные письма насчет запуска программы по проведению экстракорпорального оплодотворения с частичным государственным участием.
Напомним, механизм разработан минздравом по поручению Премьера совместно с общественными организациями и банковским сообществом. В конце прошлого года соответствующий документ приняли на правительственном уровне. Кристина Албул упомянула, что в этом году появится возможность направления семейных пар, которые по медицинским показаниям не могут стать родителями, в клиники соседних государств для осуществления процедуры ЭКО, сообщает пресс-служба Правительства.
На первую попытку 50% от общей суммы паре выделят из бюджета, оставшуюся половину даст банк в виде кредита. При этом все проценты по нему гасит государство. На повторную попытку деньги выдает банк, а 2/3 процентной ставки по займу закрывает государство.
Сейчас разработчики вносят коррективы в принятый документ. В ближайшее время планируется запуск проекта. Премьер нацелил на скорейшую доработку всех процедур и рекомендовал министру проконсультировать врачей-гинекологов на предмет разъяснения концепта проекта потенциальным супружеским парам.