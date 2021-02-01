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Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании в 2021 году

Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании в 2021 году

Джефф Безос, основатель корпорации Amazon, покинет пост ее генерального директора в 2021 году и займет должность исполнительного председателя совета директоров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

"Основатель и генеральный директор Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя [совета директоров] в третьем квартале 2021 года, его место займет Энди Джесси", - говорится в сообщении.

По мнению Безоса, хорошие финансовые показатели и устойчивое положение компании позволяют ему сменить свою должность. "Прямо сейчас я вижу, что Amazon находится на своем высшем уровне инноваций, и благодаря этому настало подходящее время для такой перестановки", - приводит пресс-служба слова гендиректора корпорации, передает ТАСС.

По сведениям журнала Forbes, в настоящее время Безос является богатейшим человеком в мире, несмотря на развод с супругой в 2019 году, которой досталось 4% акций Amazon. Состояние самого 57-летнего создателя компании, который владеет 11,1% акций, сейчас оценивается в $196,2 млрд. Помимо Amazon Безос основал частную аэрокосмическую компанию Blue Origin, он также является владельцем одной из старейших газет США The Washington Post.
tass.ru
  • Сегодня, 07:57
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