«Экспортная миссия» - это обобщение новой программы, запущенной Агентством по инвестициям Республики Молдова в сотрудничестве со Всемирным банком.
Программа была представлена во вторник, 2 февраля, организаторами как «новый экспортный проект в поиске новых зарубежных деловых партнеров для местных предпринимателей», передает noi.md ссылаясь на moldpres.md
Программа предусматривает выявление соответствующих деловых партнеров на целевых рынках Румынии, Германии, стран Балтии, а также организацию индивидуальных двусторонних (B2B) сессий для заключения контрактов на поставки. «Основная цель «Экспортной миссии» - увеличить и диверсифицировать экспорт из ключевых секторов Республики Молдова», - подчеркнула генеральный директор Агентства Родика Вербенюк.
Бизнес-миссии будут организованы по секторам: свежие и переработанные фрукты - Германия, страны Балтии; электроника, машины, оборудование - Румыния, Германия; производство мебели - Румыния, Германия.
Местным предпринимателям предлагается заполнить форму участия до 12 февраля. Для участия в конкурсе будут отобраны только 30 компаний, по десять от каждого сложившегося сектора, которые выиграют от двух бизнес-миссий на двух разных экспортных рынках.
Программа «Экспортная миссия» является частью Проекта повышения конкурентоспособности, финансируемого Всемирным банком, который поддерживает правительство Республики Молдова в повышении экспортной конкурентоспособности экономических агентов посредством грантов и кредитной линии для экспортеров; оказывает содействие властям в создании благоприятной деловой среды и укреплении институционального потенциала Агентства по инвестициям и Организации по развитию малых и средних предприятий.