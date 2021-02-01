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Недалеко от Молдовы произошло три землетрясения

Недалеко от Молдовы произошло три землетрясения

Три землетрясения произошли ночью в сейсмических районах Вранча и Фэгэраш-Кымпулунг, Румыния. Магнитуда составила 3, 3,8 и 2,4 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Национальный институт изучения физики земли Румынии (INCDFP), передает point.md ссылаясь на radiochisinau.md

Первое землетрясение произошло в 0:02 по местному времени в уезде Бузэу на глубине 121 км, а эпицентр находился в 49 км к северу от Плоешть, в 59 км к юго-востоку от Брашова, 103 км к северу от Бухареста.

Примерно через три часа (2:52) произошло новое землетрясение силой 3,8 балла в сейсмической зоне Вранча на глубине 106 километров. Землетрясение произошло недалеко от следующих городов: 85 км к востоку от Брашова, 90 км к югу от Бакэу, 105 км к северо-востоку от Плоешть, 112 км к западу от Галац.

Утром, в 5:48, в сейсмической зоне Фэгэраш-Кымпулунг произошло слабое землетрясение магнитудой 2,4. Оно произошло вблизи городов: 58 км к юго-западу от Брашова, 77 км к юго-востоку от Сибиу, 96 км к северо-западу от Плоешть, 139 км к северо-западу от Бухареста.

В прошлом году самое сильное землетрясение произошло 31 января в сейсмической зоне Вранча на глубине 121 километра, его магнитуда составила 5,2 по шкале Рихтера. Землетрясение ощущалось и в Бухаресте.

Point.md
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