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В Бендерах приступают к ремонту центрального коллектора, в связи с чем перекрыто движение на некоторых улицах города

В Бендерах приступают к ремонту центрального коллектора, в связи с чем перекрыто движение на некоторых улицах города

Городской филиал ГУП «Водопотребление и водоотведение» начинает работы по замене центральной канализации. В связи с этим с сегодняшнего дня перекрывается движение транспорта по ул. Кирова на участке от Тираспольской до Лазо, включая перекрестки: Тираспольская-Кирова, Кирова-Лазо. ГАИ будет разработана временная схема объезда. Перекрытие предположительно продлится до середины апреля, передает пресс-служба Госадминистрации города Бендеры.

Как рассказал директор бендерского водоканала Олег Кабанов, на данном участке уложат 490 метров трубы диаметром 800 мм.

«Сопутствующие коммуникации, которые попадают в зону производства земляных работ, также подлежат замене», - пояснил Олег Кабанов.

Коллектор в центральной части города составляет более 3,5 км, от ул. Тираспольской до ул. Первомайской, далее он пролегает по пойме реки Днестр (порядка 2 км), переходит на главную насосную станцию, откуда стоки перекачиваются на очистные сооружения. А начало своё берёт в микрорайоне Солнечном. Порядка 60-70% абонентов Бендер подключены к центральному коллектору.

Из-за аварийного состояния труб периодически происходят порывы, провалы грунта и асфальта. Проблема изношенности сетей – на контроле городских властей. В этом году в Бендерах планируют уложить порядка 800 метров канализационных труб. За последние три года было отремонтировано и заменено 750 метров центрального коллектора.

К слову, протяжённость канализационных сетей в Бендерах – порядка 200 км. Это трубы разного диаметра, начиная от 100 мм и заканчивая 1600 мм. Некоторым из них более 40 лет, и все они требуют к себе повышенного внимания, а многие – замены.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 13:37
  • DTV
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