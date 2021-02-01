Госпредприятие «Железная дорогая Молдовы» (ЖДМ) с 12 февраля приостановит движение всех местных и пригородных поездов. Об этом сообщили представители ЖДМ на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам во время обсуждения ситуации с задолженностью по зарплатам, сообщает newsmaker.md.
«Их никто не субсидирует, пока что они только создают расходы для предприятия. Эти поезда устаревшие, они опасны для пассажиров. Скоро будет лето, они [могут] загораться и будут опасными для пассажиров», — сказал представитель ЖДМ.
В ЖДМ отметили, что сейчас 70% пассажиров поездов — сотрудники предприятия, которые ездят бесплатно.
Отметим, с весны прошлого года из-за пандемии перестали курсировать международные пассажирские поезда и часть внутренних пассажирских маршрутов.
Сейчас на ЖДМ ходят поезда по направлениям Кишинев — Бендеры, Кишинев — Унгены и Бельцы — Окница. Таким образом, после этого решения в Молдове полностью прекратится движение пассажирских поездов.
Счета "Железной дороги Молдовы" были заблокированы
Счета госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) были заблокированы из-за задолженности по зарплате и огромных долгов компании.
Об этом было объявлено на заседании Комиссии по контролю за государственными финансами, изучающей ситуацию, в которой оказалась компания, сообщает point.md ссылаясь на jurnaltv.md
Заслушав отчет Счетной палаты, председатель парламентской комиссии по контролю за государственными финансами Игорь Мунтяну пришел к выводу, что с учетом того, что у ЖДМ более 11 тысяч гектаров земли и около 47 тысяч квадратных метров неиспользуемых площадей, ему непонятно, почему предприятие не может платить зарплату сотрудникам.
В то же время в 2018-2019 годах ЖДМ продала более 66 тысяч тонн черных металлов без согласования и решения Совета директоров. Кроме того, колеса и другие изделия из черных металлов на сумму 168 миллионов леев были разобраны, опять же без согласия Совета директоров, что создало риски кражи. Таким образом, задолженность ЖДМ достигла 459 млн леев.
«В связи с наличием долгов по зарплате, счета ЖДМ заблокированы. Задолженность по зарплате за несколько месяцев создает довольно проблемную ситуацию для антикризисного управления этим предприятием. За все упущения и ошибки в управлении кто-то должен нести ответственность. В противном случае граждане никогда не будут защищены», - сказал Игорь Мунтяну.
Отчет также свидетельствует о перерасходе горюче-смазочных материалов в объеме более 400 тонн, с общим ущербом в 10 миллионов леев. В отчете Счетной палаты также показано, что ЖДМ несла расходы на заправку личных автомобилей сотрудников. Это около 62 тысяч литров топлива на сумму почти миллион леев.
Счетная палата также отмечает, что администрация ЖДМ необоснованно закупила товаров на сумму более 51 млн леев.