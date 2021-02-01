В ходе заседания Координационного совета по образованию обсуждалась организация итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. Министерство просвещения и территориальные Управления народного образования разрабатывают несколько сценариев в зависимости от улучшения/ухудшения эпидемиологической обстановки к экзаменационному периоду, сообщает пресс-служба Правительства.
Для девятиклассников наиболее оптимальный по мнению специалистов такой вариант: обязательные письменные экзамены по математике и родному языку по окончании учебного года проводятся, а два устных, которые идут по выбору, отменяются. По такому пути пошли в России, сообщила руководитель минпроса. Сокращение проверочных испытаний аргументируется тем, что при дистанционном обучении учащиеся хуже усваивают знания плюс осложняется подготовка к экзаменам, добавила Алла Николюк.
«Основное образование – это 9 лет, и наша задача обеспечить то, чтобы дети 9-х классов имели документ государственного образца об образовании. В 9-х классах четыре экзамена. В 11-х классах – два. Так мы еще соблюдаем равенство. Считаю, что решение уже можно рассматривать на всех уровнях. И это будет правильно воспринято и педагогами, и родительским сообществом. Это будет хорошим и гибким подходом», – выразила свою и позицию коллег начальник столичного УНО Стелла Бай.
«Хочу отметить проработанность, консолидированность позиции. Так что готовьте решение по 9-м классам, готовьте пакет нормативных актов. Если что-то надо утвердить на уровне Правительства, направляйте. Если на уровне министерства просвещения требуется приказы подкорректировать, готовьте эти решения. Думаю, в феврале надо определять уже окончательный вариант», – нацелил Председатель Правительства.
Формат итоговой аттестации одиннадцатиклассников более сложный. Обычно Единые государственные экзамены организуют в нескольких школах, где собирают учеников и учителей из разных учебных заведений. В условиях пандемии COVID-19 это небезопасно и нерационально. Поэтому выдвигается альтернатива: выпускники сдают ЕГЭ по математике и родному языку в своих школах. Контролировать происходящее в классе хотят при помощи камеры.
«Пока это наиболее успешный вариант, поскольку, с одной стороны, сохраняется возможность провести ЕГЭ, а, с другой, мы учитываем темпы распространения коронавирусной инфекции», – прокомментировал Премьер-министр и призвал выйти на решение по одиннадцатиклассникам в марте.
Еще одна обсуждаемая мера – снижение числа баллов по ЕГЭ, равного той или иной оценке: тройке, четверке, пятерке. Особые нарекания у сдающих экзамен и родителей вызывает математика. Делать послабление или нет – это тема для дополнительного обсуждения с профильными учителями.
При самом худшем раскладе – если пандемийные всплески доберутся до пиковых значений – произойдет возврат к прошлогоднему подходу. Речь идет о выставлении учащимся выпускных классов итоговых оценок в аттестат на основании годовых.
Все озвученные предложения по итоговой аттестации учеников 9-х и 11-х классов вынесут на ближайшее заседание Оперштаба при Президенте. gov-pmr.org