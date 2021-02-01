Dnestr.TV

 
0

Минпрос и УНО работают над форматом проведения итоговой аттестации выпускников

Минпрос и УНО работают над форматом проведения итоговой аттестации выпускников

В ходе заседания Координационного совета по образованию обсуждалась организация итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов.
Министерство просвещения и территориальные Управления народного образования разрабатывают несколько сценариев в зависимости от улучшения/ухудшения эпидемиологической обстановки к экзаменационному периоду, сообщает пресс-служба Правительства.

Для девятиклассников наиболее оптимальный по мнению специалистов такой вариант: обязательные письменные экзамены по математике и родному языку по окончании учебного года проводятся, а два устных, которые идут по выбору, отменяются. По такому пути пошли в России, сообщила руководитель минпроса. Сокращение проверочных испытаний аргументируется тем, что при дистанционном обучении учащиеся хуже усваивают знания плюс осложняется подготовка к экзаменам, добавила Алла Николюк.

«Основное образование – это 9 лет, и наша задача обеспечить то, чтобы дети 9-х классов имели документ государственного образца об образовании. В 9-х классах четыре экзамена. В 11-х классах – два. Так мы еще соблюдаем равенство. Считаю, что решение уже можно рассматривать на всех уровнях. И это будет правильно воспринято и педагогами, и родительским сообществом. Это будет хорошим и гибким подходом», – выразила свою и позицию коллег начальник столичного УНО Стелла Бай.

«Хочу отметить проработанность, консолидированность позиции. Так что готовьте решение по 9-м классам, готовьте пакет нормативных актов. Если что-то надо утвердить на уровне Правительства, направляйте. Если на уровне министерства просвещения требуется приказы подкорректировать, готовьте эти решения. Думаю, в феврале надо определять уже окончательный вариант», – нацелил Председатель Правительства.

Формат итоговой аттестации одиннадцатиклассников более сложный. Обычно Единые государственные экзамены организуют в нескольких школах, где собирают учеников и учителей из разных учебных заведений. В условиях пандемии COVID-19 это небезопасно и нерационально. Поэтому выдвигается альтернатива: выпускники сдают ЕГЭ по математике и родному языку в своих школах. Контролировать происходящее в классе хотят при помощи камеры.

«Пока это наиболее успешный вариант, поскольку, с одной стороны, сохраняется возможность провести ЕГЭ, а, с другой, мы учитываем темпы распространения коронавирусной инфекции», – прокомментировал Премьер-министр и призвал выйти на решение по одиннадцатиклассникам в марте.

Еще одна обсуждаемая мера – снижение числа баллов по ЕГЭ, равного той или иной оценке: тройке, четверке, пятерке. Особые нарекания у сдающих экзамен и родителей вызывает математика. Делать послабление или нет – это тема для дополнительного обсуждения с профильными учителями.

При самом худшем раскладе – если пандемийные всплески доберутся до пиковых значений – произойдет возврат к прошлогоднему подходу. Речь идет о выставлении учащимся выпускных классов итоговых оценок в аттестат на основании годовых.

Все озвученные предложения по итоговой аттестации учеников 9-х и 11-х классов вынесут на ближайшее заседание Оперштаба при Президенте.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 14:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна