Оценка комплексного управления водными ресурсами в бассейне реки Днестр будет осуществляться специальной парламентской комиссией.
Решение об этом было принято сегодня, 3 февраля, членами Комитета по правовым вопросам, назначениям и иммунитету, сообщает noi.md
Задачи комиссии - оценка потенциала реки Днестр; изучение отношений приграничного сотрудничества по вопросам устойчивого использования природных ресурсов в бассейне реки Днестр; укрепление институциональной и организационной базы, необходимой для жизнеспособной капитализации и защиты Днестра для обеспечения продовольственной безопасности страны; поиск решений выявленных проблем.
Авторами проекта Постановления является группа депутатов фракции ПСРМ. Депутаты утверждают, что этот водный объект в настоящее время переживает худшие времена и подвержен беспрецедентным опасностям. «Происходит деградация гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режима, снижение способности реки к самоочищению, исчезновение нескольких ценных видов рыб, интенсивное заиление реки и водохранилища Дубоссар, низкий уровень воды», - указывается в информационной записке.
Согласно международным стандартам, водный порог менее 1000 кубометров на человека в год может препятствовать экономическому развитию и влиять на качество жизни населения. План управления бассейном Днестра оценивает этот показатель в 500 кубометров на жителя в год. Напоминаем, что президент страны Майя Санду заявила, что во время визита в Киев она подтвердила позицию Республики Молдова в отношении строительства гидроэлектростанций на Днестре украинской стороной, заявив, что поддерживает проведение Евросоюзом экологической экспертизы.