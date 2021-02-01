Dnestr.TV

 
0

В Молдове специальной комиссией будет оценена ситуация, связанная с водными ресурсами Днестра

В Молдове специальной комиссией будет оценена ситуация, связанная с водными ресурсами Днестра

Оценка комплексного управления водными ресурсами в бассейне реки Днестр будет осуществляться специальной парламентской комиссией.

Решение об этом было принято сегодня, 3 февраля, членами Комитета по правовым вопросам, назначениям и иммунитету, сообщает noi.md

Задачи комиссии - оценка потенциала реки Днестр; изучение отношений приграничного сотрудничества по вопросам устойчивого использования природных ресурсов в бассейне реки Днестр; укрепление институциональной и организационной базы, необходимой для жизнеспособной капитализации и защиты Днестра для обеспечения продовольственной безопасности страны; поиск решений выявленных проблем.

Авторами проекта Постановления является группа депутатов фракции ПСРМ. Депутаты утверждают, что этот водный объект в настоящее время переживает худшие времена и подвержен беспрецедентным опасностям. «Происходит деградация гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режима, снижение способности реки к самоочищению, исчезновение нескольких ценных видов рыб, интенсивное заиление реки и водохранилища Дубоссар, низкий уровень воды», - указывается в информационной записке.

Согласно международным стандартам, водный порог менее 1000 кубометров на человека в год может препятствовать экономическому развитию и влиять на качество жизни населения. План управления бассейном Днестра оценивает этот показатель в 500 кубометров на жителя в год. Напоминаем, что президент страны Майя Санду заявила, что во время визита в Киев она подтвердила позицию Республики Молдова в отношении строительства гидроэлектростанций на Днестре украинской стороной, заявив, что поддерживает проведение Евросоюзом экологической экспертизы.

noi.md
  • Вчера, 21:28
  • DTV
  • Просмотров: 33
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна