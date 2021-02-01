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В Приднестровье разработают православные паломнические маршруты

В Приднестровье разработают православные паломнические маршруты

В Тираспольско-Дубоссарской епархии обсудили совместные проекты с Агентством по туризму. Речь о паломнических турах для туристов. Агентство предложило священнослужителям поучаствовать в создании таких туров. Предполагается также, что информация о храмах и святынях Приднестровья будет размещена на сайте агентства, пишет novostipmr.com.

Свои предложения по паломническому маршруту представила член Общества православных педагогов «Начало» Валентина Горошкова. Она также предложила в дальнейшем снять документальные фильмы обо всех святынях Приднестровья.

Владыка Савва предложил привлекать к такому сотрудничеству настоятелей тех приходов епархии, которые могут представлять интерес для православных паломников и светских туристов, говорится на сайте Тираспольско-Дубоссарской епархии.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:46
  • DTV
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