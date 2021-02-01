В Тираспольско-Дубоссарской епархии обсудили совместные проекты с Агентством по туризму. Речь о паломнических турах для туристов. Агентство предложило священнослужителям поучаствовать в создании таких туров. Предполагается также, что информация о храмах и святынях Приднестровья будет размещена на сайте агентства, пишет novostipmr.com.
Свои предложения по паломническому маршруту представила член Общества православных педагогов «Начало» Валентина Горошкова. Она также предложила в дальнейшем снять документальные фильмы обо всех святынях Приднестровья.
Владыка Савва предложил привлекать к такому сотрудничеству настоятелей тех приходов епархии, которые могут представлять интерес для православных паломников и светских туристов, говорится на сайте Тираспольско-Дубоссарской епархии. novostipmr.com