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В Молдове ряд медицинских устройств и изделий станут бесплатными для пациентов

В Молдове ряд медицинских устройств и изделий станут бесплатными для пациентов

В РМ парламентская комиссия утвердила положение о компенсации некоторых медицинских устройств.

3 февраля, парламентская комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье одобрила законодательную инициативу, предусматривающую компенсацию из фондов обязательного медицинского страхования некоторых медицинских устройств. Речь идет о тестах / ланцетах для определения уровня сахара в крови, экзопротезах груди и пакетах для стомы, пишет bloknot-moldova.md.

Согласно новым положениям, компенсация медицинских изделий из средств обязательного медицинского страхования будет производиться в порядке, утвержденном правительством Молдовы. Оно же установит механизмы компенсации, включая объявление и определение лучшей цены для поставщиков, выбор вида медицинских изделий для компенсации и распределения компенсируемых медицинских изделий.

Проект предполагает, что при продаже компенсируемых медицинских изделий в амбулаторных условиях применяемая коммерческая надбавка составит до 15% от закупочной цены, заявленной поставщиком медицинских изделий. До 5% надбавки предназначено экономическим агентам, которые производят, импортируют и / или оптово оплачивают медицинские изделия как импортные, так и отечественные, в совокупности по всему оптовому распределительному сегменту, вплоть до доставки в розничную сеть, и до 10% – поставщикам фармацевтических услуг.

В течение шести месяцев с даты публикации поправок в Monitorul Oficial РМ правительство должно привести свои нормативные акты в соответствие с новыми поправками.

Проект вступит в силу после утверждения парламента Молдовы.

Михаил Генчу, bloknot-moldova.md

  • Вчера, 21:54
  • DTV
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