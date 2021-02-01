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В Одессе из-за аномальной погоды началось нашествие скворцов
3 февраля, в небе над Одессой началось нашествие скворцов. Видео с тысячами перелетных птиц, кружащих над жилыми домами, опубликовали в сети местные жители.
Как сообщает местное издание Vgorode, стаи скворцов можно наблюдать во всех районах города, передает unian.net
«Они собираются на крышах, практически не оставляя свободного пространства, чем очень пугают некоторых одесситов», - говорится в сообщении.
По словам орнитологов, из-за слишком теплого декабря птицы остались зимовать в Одессе. Однако, когда наступили морозы, скворцам ничего не осталось, как отправиться в город в поисках пищи.
Обычно скворцы улетают зимовать в теплые края, а к весне возвращаются.
unian.net
- Сегодня, 08:39
- DTV
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