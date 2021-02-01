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Раскрываемость преступлений выросла на 2%

Раскрываемость преступлений выросла на 2%

Руслан Мова доложил Президенту о криминогенной ситуации в республике по итогам января 2021 года.

«Общее количество преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось более чем на 22%. Зарегистрировано 180 противоправных деяний (в январе прошлого года – 231). В категории тяжких и особо тяжких преступлений отмечено снижение практически на 30%, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

По линии уголовного розыска стало меньше имущественных преступлений, а также противоправных деяний, связанных с посягательствами на жизнь и здоровье граждан. В общественных местах за отчётный период времени зарегистрировано на четверть меньше преступлений, чем в январе 2020 года.

Что касается раскрываемости преступлений, по установленным лицам она составила 95%», – подчеркнул министр внутренних дел.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 11:53
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