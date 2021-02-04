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Толчки без перерыва: в Румынии за сутки произошло 8 землетрясений

Толчки без перерыва: в Румынии за сутки произошло 8 землетрясений

В трех сейсмозонах Румынии в среду произошла серия подземных толчков - кроме традиционной Вранчи активизировалась и зона Фэгэраш-Кымпулунг.

Восемь сейсмособытий произошли в соседней стране в среду, 3 февраля. Необычность явления заключается еще и в том, что активизировались три сейсмических района: Вранча, Фэгэраш-Кымпулунг и Мунтения, сообщает sputnik.md.

Толчки без перерыва: в Румынии за сутки произошло 8 землетрясений
© SCREENSHOT / INCDFP

Самое сильное землетрясение магнитудой 3.8 по шкале Рихтера произошло в сейсмической зоне Вранча, об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли. Самые слабые сейсмособытия магнитудой 2.1 по шкале Рихтера имели место в зонах Фэгэраш-Кымпулунг и Мунтения.

Пять из восьми землетрясений произошли в сейсмической зоне Фэгэраш-Кымпулунг. Все они были поверхностными, глубиной очага не более 2-3 километров. Сейсмическая зона Фэгэраш-Кымпулунг является второй по силе сейсмической зоной в Румынии после Вранчи, с которой обычно связаны самые мощные подземные толчки в регионе.

В 2020 году самое сильное мощное сейсмособытие магнитудой 5.2 по шкале Рихтера произошло именно в зоне Вранча, подземные толчки ощущались и в столице Румынии Бухаресте.


sputnik.md
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