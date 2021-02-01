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В Украине намерены возобновить большую приватизацию

В Украине намерены возобновить большую приватизацию

В прошлом году был введен запрет на продажу крупных гособъектов, Рада его планирует отменить.

Верховная Рада предварительно одобрила отмену запрета на приватизацию крупных госпредприятий, введенного из-за карантина в прошлом году.

В первом чтении соответствующий законопроект №4543 на заседании в четверг, 4 февраля, поддержали 284 депутата, передает korrespondent.net.

"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, Фонд госимущества включил в календарь приватизации на 2021 год 53 объекта большой и малой приватизации.
korrespondent.net
  • Сегодня, 12:00
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