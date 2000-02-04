21 год тому назад, согласно Указу Президента ПМР № 33 от 4 февраля 2000 года, был учреждён орден «Трудовая слава». Награда с созвучным названием имелась и в советской наградной системе – орден Трудовой Славы. Правда, он имел три степени. Причём, так же, как и в случае с высшей советской наградой Великой Отечественной войны орденом Славы (три его степени равносильны были званию Героя Советского Союза), кавалер всех трёх степеней приравнивался по статусу к Герою Социалистического труда.
К моменту учреждения ордена «Трудовая слава» приднестровская наградная система уже сформировалась. Позже него были учреждены только ордена Суворова, Дружбы, «За заслуги» и «Мать-героиня».
Всего на сегодняшний день в Приднестровской Молдавской Республике учреждено 9 орденов. Два из них (Суворова и «За заслуги») - в двух степенях, а орден «За службу Родине в Вооружённых силах ПМР» - в трёх, сообщает novostipmr.com.
Согласно первоначальному статусу ордена «Трудовая слава» им награждаются граждане ПМР, предприятия, организации и учреждения:
а) за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в связи, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения и других отраслях народного хозяйства;
б) за внедрение новой техники, технологии, передового опыта, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения;
в) за успехи в научно-исследовательской деятельности;
г) за творческие достижения в области культуры, литературы, искусства, успехи в обучении и воспитании молодежи, подготовке высококвалифицированных кадров, медицинском обслуживании населения, развитии массовой физической культуры и спорта и иной общественно-полезной деятельности;
д) за заслуги лиц гражданского персонала в укреплении обороноспособности и безопасности Республики;
е) за плодотворную государственную и общественную деятельность;
ж) за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Приднестровской Молдавской Республикой и другими государствами.
В Приложении № 1 к Указу Президента ПМР № 215 от 5 июля 2019 года «О государственных наградах Приднестровской Молдавской Республики» относительно коллективных награждений сказано, что им могут быть награждены «организации любых организационно-правовых форм и форм собственности». Там же указано, что кавалером ордена «Трудовая слава» можно стать, имея за спиной 25-летний трудовой стаж.
В Законе ПМР «О дополнительном материальном обеспечении граждан Приднестровской Молдавской Республики за выдающиеся заслуги» сказано, что награждённым орденом «Трудовая слава» полагается ежемесячная прибавка к пенсии в размере 100 РУ МЗП.
Описание ордена «Трудовая слава»:
Изготавливается из томпака золотистого цвета и имеет форму многоугольника, образованного расходящимися от центра десятью выпуклыми лучами, острия которых соединены между собой вогнутыми к центру дугами. Внизу под многоугольником расположены лавровые листья, перевитые лентой.
Накладка представляет собой правильный круг диаметром 26 мм. По краю круга проходит выпуклый бортик. На расстоянии 2,5 мм от него к центру - второй. Между бортиками - залитая синей эмалью выпуклая надпись золотыми буквами «Трудовая слава». Сверху на внутренний бортик наложена в центре выпуклая граненая золотая звездочка.
В середине круга, залитого красно-бордовой эмалью, расположены выпуклые серп и молот, обрамленные стилизованными колосом и фрагментом шестерни.
Общий диаметр ордена - 40 мм. На обратной стороне ордена гравируется индивидуальный номер.
Орден при помощи ушка и кольца соединен с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. По левому краю ленты проходят две красные и одна зеленая полоски шириной по 2 мм каждая, символизирующие флаг Приднестровской Молдавской Республики. Посередине голубого поля проходит синяя полоса шириной 7 мм. Колодка на обратной стороне имеет булавку-застежку для крепления к одежде. novostipmr.com