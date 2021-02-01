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Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года

Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года

Цены на продовольствие в мире к январю 2021 года росли восьмой месяц подряд и достигли максимума с июля 2014 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.

«Сегодня был опубликован Индекс продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары. В январе его среднее значение составило 113,3 пункта, что на 4,3% выше уровня декабря 2020 года, достигнув максимального уровня с июля 2014 года»,— сообщается на сайте организации.

Индекс цен на зерновые вырос на 7,1% к предыдущему месяцу. Цены на кукурузу выросли на 11,2%, к уровню января 2020 года они стали выше на 42,3%. Цены на пшеницу повысились на 6,8%, это связано в том числе с сокращением российского экспорта, пишет kommersant.ru.

Индекс цен на растительные масла в январе вырос на 5,8%. Это самый высокий уровень с мая 2012 года. Индекс цен на сахар вырос на 8,1% к декабрю. Индекс цен на молочную продукци вырос на 1,6%, на мясо — 1%.

В России декабре 2020 года на фоне подорожания базовых продуктов правительство разработало меры по сдерживанию роста цен на них. Сегодня, 4 февраля, глава Минэкономики Максим Решетников отчитался президенту, что после заключения соглашений о стабилизации цен в России снизились цены на сахар, а на масло — стабилизировались.
kommersant.ru
  • Вчера, 18:14
  • DTV
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