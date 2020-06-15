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Информация для иностранцев, въезжающих в Приднестровье во время пандемии COVID-19

Информация для иностранцев, въезжающих в Приднестровье во время пандемии COVID-19

Согласно Постановлению Правительства ПМР от 15.06.2020 № 209, въезд иностранных граждан на территорию республики ограничен и может быть разрешён только Оперативным штабом. Разрешение выдаётся при наличии веских оснований.

Как передает пресс-центр МВД ПМР, в связи с действием ограничительных мероприятий (карантина) на территории республики иностранным гражданам для въезда в первую очередь необходимо оформить заявку. Направить обращение можно в кризисный центр того города, куда вы собираетесь прибыть. Номера телефонов можно найти на официальном сайте МВД ПМР.

Заявку следует отправлять не менее чем за сутки до планируемой поездки. Нужно указать дату приезда, срок пребывания в республике, цель визита, контактный номер телефона. Приложить к ней копии следующих документов: удостоверяющего личность, водительского удостоверения (при следовании на личном транспорте), а также (если необходимо) подтверждающих цель визита. Обязательно нужно дождаться результата рассмотрения заявки.

Не подлежат пребыванию в самоизоляции иностранные граждане при наличии документа с отрицательным результатом исследования на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста другого государства не должен превышать 72 часов до момента въезда на территорию Приднестровья.

Если по прибытии в республику иностранный гражданин отказывается сдать ПЦР-тест, ему необходимо находиться в самоизоляции не менее 14 суток.

Каждый, кто желает пройти ПЦР-исследование, может сделать это в лечебном учреждении города, в который он прибывает.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:18
  • DTV
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