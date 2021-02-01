В ходе объезда бендерских объектов, включенных в программу капвложений, Президента сопровождал глава местной администрации Роман Иванченко, председатель горсовета Юрий Кара и руководитель Департамента архитектуры и строительства Иван Унту. В график выездного совещания вошли объекты, которые упоминались руководителем города в сегодняшнем докладе по итогам деятельности администрации в 2020 году, сообщает пресс-служба главы государства.
Первая точка на пути следования делегации во главе с Вадимом Красносельским – путепровод через железную дорогу (улицы Котовского и Панина). Его реконструкция – вопрос безопасности граждан, уверен Президент. Мост построен в середине прошлого столетия и до сих пор не ремонтировался. Два года назад приступили к обследованию. К работе привлекали не только местных специалистов, но и петербургских экспертов. Обнаружены просадки. Для минимизации рисков ввели ограничения по тоннажу автомобилей, скорости движения и расстоянию между транспортными средствами. Предстоит усилить основные конструкции, обеспечив безопасность движения транспорта. Есть опасения, что при демонтаже их состояние окажется хуже, чем представляется. Предварительная стоимость проекта (исходя из определенного на данный момент объема работ) – 5,3 миллиона рублей. На стадии обсуждения – предстоящее благоустройство, в том числе установка ограждающих конструкций. Продумана и подсветка. Ее установят за городской счет. Вадим Красносельский относит этот объект к числу первоочередных – как с точки зрения обеспечения безопасности граждан, так и по значимости функционала дорожной развязки.
Президентская инспекция была сегодня на Мемориально-историческом комплексе по улице Ермакова. Этот объект был построен в 2008 году. Капремонт начался в 2019-м. За два года освоено 873000 рублей. На эти средства усилена подпорная стена, восстановлены ступени с обеих сторон колоннады, частично отремонтирован кровля, восстановлена отмостка. Это место имеет большое значение для истории города и республики в целом, подчеркнул Вадим Красносельский. Ценным объект является и с туристической точки зрения. Его благоустройство будет продолжено.
Побывал Президент в сквере «Солнечный». Свое имя это парковая зона получила по названию микрорайона, в котором расположена, – одного из самых густонаселенных в Бендерах. Строительство было начато в районе школы №16 в прошлом году. На выделенный из ФКВ-2020 миллион рублей разработали проект, снесли за ненадобностью либо перенесли в соответствии с планом имеющиеся конструкции, начали строительство общественной уборной. В нынешнем году по программе капвложений на продолжение работ в сквере выделили почти вдвое больше – 1,9 миллиона рублей. Предстоит замощение дорожек тротуарной плиткой, установка малых архитектурных форм, оснащение детской игровой площадки (оборудование для нее уже приобретено), мини-футбольного поля 40 на 25 метров, волейбольной площадки, поля для игры в стритбол, беговых дорожек, освещение и озеленение. Продуман шахматно-шашечный сектор и место для настольных игр. Планируется реализовать намеченное ко Дню Республики.
Повышенное внимание будет в нынешнем году по поручению Президента уделено центральной части города. Запланирована серьезная реконструкция, на реализацию которой в ФКВ-2021 заложено семь миллионов рублей. Продумываются и иные источники финансирования. 6,5 миллионов могут быть выделены из Дорожного фонда – на проведение профильных работ, еще пять миллионов – по программе ремонта тротуаров. В планах полное перевоплощение улицы Ленина – от площади Освобождения до Привокзальной. Преобразится рекреационный сектор в районе ДК Ткаченко, будет благоустроена пешеходная зона, реконструируют чашу действующего фонтана и создадут новый – так называемый сухой. В центре Бендер должны появиться открытая площадка для выступлений творческих коллективов, выставочная зона, сектор выносной торговли, полоса для велосипедистов и роллеров. Изменится стилистика оформления – светильники, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы будут частью единой композиции. Продумывается затенение наиболее солнечных участков. Есть идея опробовать так называемое цветное асфальтирование. Над проектом работает группа специалистов, вошедших в Координационный совет, рассказал Президенту в ходе выездного совещания Роман Иванченко. Начать работы планируют уже в марте, рассчитывая основной объем завершить к сентябрю. Преображение города на этом не закончится. Далее по графику благоустройство набережной. Эти планы Вадим Красносельский обсудил сегодня не только с главой Бендер, но и с его жителями, которые с нетерпением ждут обещанную реконструкцию.