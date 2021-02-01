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ПСРМ выступает за национальный суверенитет и власть народа

ПСРМ выступает за национальный суверенитет и власть народа

Построение современного государства, у которого есть будущее и в котором хочется жить.
Это основной принцип новой программы Партии социалистов, одобренной съездом и Республиканским советом и обнародованной сегодня, 4 февраля, передает bloknot-moldova.md.

Программа состоит из десяти разделов, в которых подробно раскрывается видение ПСРМ будущего Молдовы:

1. Государственность и нейтралитет.
2. Молдавская самобытность, историческая память, традиционные ценности.
3. Межэтнический мир.
4. Промолдавская внешняя политика. Восточный вектор.
5. Объединение страны (политическое урегулирование приднестровского конфликта).
6. Государство – для людей, социальная справедливость.
7. Передовая экономика.
8. Эффективный госаппарат. Борьба с коррупцией.
9. Развитые регионы, современные города и комфортное село.
10. Чистая окружающая среда.

Партия социалистов РМ приложит все усилия не только для укрепления молдавской идентичности и построения мультиэтнического общества, но и для воспитания патриотического духа и межэтнического сосуществования молодого поколения, уважения к истории, культуре и традиционным ценностям нашей страны.

ПСРМ выступает за сохранение независимой Республики Молдова и намерена добиться запрета проведения референдумов по ликвидации независимости Молдовы. Также ПСРМ предлагает законодательно ограничить деятельность партий и движений, выступающих за ликвидацию независимости Республики Молдова.

ПСРМ выступает за законодательное ограничение внешнего вмешательства во внутреннюю политику страны, как это происходит во многих демократических государствах, таких как США, Российская Федерация, страны ЕС. Руководство Партии социалистов настаивает на статусе постоянного нейтралитета Республики Молдова и его признании Генеральной Ассамблеей ООН. Также, ПСРМ считает необходимым подписать Декларацию с крупными мировыми державами, которая бы гарантировала статус постоянного нейтралитета Молдовы.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 19:12
  • DTV
  • Просмотров: 35
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