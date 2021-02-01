Служба государственного надзора представила данные по несчастным случаям, произошедшим на производстве в прошлом году. Всего их было зафиксировано 52, из которых 2 – это смерти. Больше половины травм на работе были связаны с различного рода переломами, а также вывихами, ушибами и ударами. Помимо этого, работники различных предприятий и компаний обращались за помощью при резаных и тяжелых рваных ранах, травматических ампутациях и гематомах, разрывах связок, ката- и электротравмах. Также медики фиксировали повреждения глаз и черепно-мозговые травмы, пишет novostipmr.com.
Причины всего этого – нарушение трудовой и производственной дисциплины, технологического процесса, требований безопасности - неприменение средств индивидуальной защиты и т. д.
Всего специалисты Службы госнадзора при проведении проверок в прошлом году выявили 88 нарушений законодательства об охране труда, которые должны устранить работодатели.
41% из них вызваны недостатками в обучении, что явилось следствием ограничений на проведение собраний большого количества людей во время пандемии, говорится в пресс-релизе ведомства.
Кроме того, как отмечают в Госнадзоре, в 2020 году участились случаи эксплуатации неисправного оборудования.
В прошлом году Служба госнадзора провела 8 специальных расследований несчастных случаев. Это несчастные случаи со смертельным исходом, а также те, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.
Благодаря сотрудничеству со следствием и медучреждениями был выявлен факт сокрытия несчастного случая на производстве. Проведено расследование, руководитель оштрафован.
Следственным комитетом из Рыбницы также был выявлен факт сокрытия несчастного случая на производстве. Создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая, приведшего к тяжелым последствиям. novostipmr.com