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В НАТО заявили, что укрепили позиции на Черном море

В НАТО заявили, что укрепили позиции на Черном море

Североатлантический альянс усилил свои позиции в Черном море, заявил в ходе брифинга верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс, передает eadaily.com.

«Мы укрепили свои позиции в Черном море и получили в этом отличную поддержку со стороны Грузии и Украины. Американские военные корабли „Портер“ и „Дональд Кук“ недавно участвовали в учениях в Черном море. Это был яркий пример развития оперативной совместимости», — отметил генерал США.

По словам Уолтерса, на евроатлантическом пространстве есть много вызовов, среди которых он выделил «вредительскую активность, совершаемую соперниками».


eadaily.com
  • Вчера, 19:52
  • DTV
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