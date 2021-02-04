Североатлантический альянс усилил свои позиции в Черном море, заявил в ходе брифинга верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс, передает eadaily.com.
«Мы укрепили свои позиции в Черном море и получили в этом отличную поддержку со стороны Грузии и Украины. Американские военные корабли „Портер“ и „Дональд Кук“ недавно участвовали в учениях в Черном море. Это был яркий пример развития оперативной совместимости», — отметил генерал США.
По словам Уолтерса, на евроатлантическом пространстве есть много вызовов, среди которых он выделил «вредительскую активность, совершаемую соперниками».