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Спас подростка – предотвратил трагедию

Спас подростка – предотвратил трагедию

Утром 4 февраля 14-летняя Карина ушла из дома. На столе оставила записку. Прочитав недвусмысленное послание, родные забили тревогу: сообщение с приметами и фотографией девочки отправили на вайбер столичного УВД и на все доступные интернет-площадки. К поискам ребёнка подключились участковые инспекторы милиции, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, пешие и автомобильные патрули.

Вскоре в милицию позвонили медики и сообщили о несовершеннолетней, которая прыгнула в Днестр. Школьницу с переохлаждением организма госпитализировали в реанимационное отделение Республиканского центра матери и ребёнка. Пострадавшей оказалась сбежавшая из дома Карина, передает пресс-центр МВД ПМР.

Как выяснилось, от неминуемой гибели девочку спас 31-летний Пётр Мурза. По счастливой случайности он оказался рядом. Больше никого не было.

Спас подростка – предотвратил трагедию

«Я подъехал к парому, смотрю – девушка стоит на пирсе. Потом смотрю – её не стало. Думал, уронила что-то… Смотрю – она как-то странно плывёт. Я из машины выскочил, побежал, смотрю – не похоже, что плывёт. Разделся и... нырнул, вытащил её на берег, и всё», – рассказал Пётр Мурза.

Пётр вызвал скорую помощь, к этому времени паромщики причалили к правому берегу. Один из них своей курткой обогревал девочку до приезда медиков.

Как выяснили инспекторы ИДН, накануне вечером в семье произошёл конфликт. Вместо того чтобы заниматься уроками, девочка через соцсети общалась с друзьями. Мама запретила ей впустую тратить время в интернете и взяла под жёсткий контроль учёбу ребёнка.

Сейчас милиция проводит всестороннее разбирательство, устанавливает причины такого отчаянного шага со стороны ребёнка.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 06:47
  • DTV
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