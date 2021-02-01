Утром 4 февраля 14-летняя Карина ушла из дома. На столе оставила записку. Прочитав недвусмысленное послание, родные забили тревогу: сообщение с приметами и фотографией девочки отправили на вайбер столичного УВД и на все доступные интернет-площадки. К поискам ребёнка подключились участковые инспекторы милиции, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, пешие и автомобильные патрули.
Вскоре в милицию позвонили медики и сообщили о несовершеннолетней, которая прыгнула в Днестр. Школьницу с переохлаждением организма госпитализировали в реанимационное отделение Республиканского центра матери и ребёнка. Пострадавшей оказалась сбежавшая из дома Карина, передает пресс-центр МВД ПМР.
Как выяснилось, от неминуемой гибели девочку спас 31-летний Пётр Мурза. По счастливой случайности он оказался рядом. Больше никого не было.
«Я подъехал к парому, смотрю – девушка стоит на пирсе. Потом смотрю – её не стало. Думал, уронила что-то… Смотрю – она как-то странно плывёт. Я из машины выскочил, побежал, смотрю – не похоже, что плывёт. Разделся и... нырнул, вытащил её на берег, и всё», – рассказал Пётр Мурза.
Пётр вызвал скорую помощь, к этому времени паромщики причалили к правому берегу. Один из них своей курткой обогревал девочку до приезда медиков.
Как выяснили инспекторы ИДН, накануне вечером в семье произошёл конфликт. Вместо того чтобы заниматься уроками, девочка через соцсети общалась с друзьями. Мама запретила ей впустую тратить время в интернете и взяла под жёсткий контроль учёбу ребёнка.
Сейчас милиция проводит всестороннее разбирательство, устанавливает причины такого отчаянного шага со стороны ребёнка.