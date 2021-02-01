В целях обеспечения существующего лесного фонда и вновь созданных лесов высококачественным репродуктивным лесным материалом, в соответствии со стандартами ЕС, парламент одобрил в первом чтении соответствующий законопроект.
По мнению авторов, это будет способствовать увеличению площади лесных массивов и, соответственно, достижению глобальных экологических целей по снижению выбросов СО2, увеличению использования возобновляемых источников энергии, сообщает point.md ссылаясь на пресс-службу парламента РМ.
Проект устанавливает правовые, экономические и организационные основы для производства, сбыта и использования лесного репродуктивного материала на территории Республики Молдова, а также качественные условия для производства и / или сбыта лесного репродуктивного материала. Документ относится к лесохозяйственным предприятиям, физическим и юридическим лицам, которые заявляют о своем намерении производить, продавать и использовать лесной материал для целей лесного хозяйства.
Устанавливаются полномочия специализированных центральных органов, а также условия и требования для регистрации производителей лесных материалов, сертификации материалов, требований к их маркетингу, импорту и экспорту, а также контроль производителей, поставщиков и получателей лесных репродуктивных материалов.
Реализация проекта не предполагает выделения финансовых средств из государственного бюджета. В то же время после утверждения законопроекта станет возможным экономическое и финансовое развитие за счет создания питомников европейского типа, которые смогут экспортировать качественный репродуктивный семенной материал, принятый Европейским союзом и другими странами.