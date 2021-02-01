Партия социалистов РМ выступает за сохранение в Конституции названия «молдавский язык». Согласно новой Программе ПСРМ, исторически язык на этой земле назывался молдавским.
В тоже время ПСРМ предлагает запустить бесплатные программы по изучению молдавского языка для каждого гражданина, а также продвижению языка посредством социальной рекламы, передает ntv.md
ПСРМ выступает за возврат в школьные программы дисциплины «История Молдовы», как и за законодательное учреждение национального исторического знамени Молдовы – флага Молдавского княжества с изображением позолоченного зубра на красном фоне.
Документ ПСРМ предусматривает сохранение памяти Великой Отечественной войны, празднование 9 Мая - Дня Победы и 24 августа – Дня освобождения от нацистской оккупации.