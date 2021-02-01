В период с 29 января по 4 февраля на территории республики зарегистрировано 154 заявления и сообщения о преступлениях. По 130 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано два грабежа (один из них раскрыт), 25 краж (по горячим следам раскрыто 15). Выявлено и задокументировано восемь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано десять граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано пять госдолжников и один неплательщик алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1197 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 11 водителей, которые вели автотранспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено четыре таких водителя, г. Тирасполь, Григориопольского и Дубоссарского районов – по два, г. Бендеры – один.
С 29 января по 4 февраля на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Погибших и раненых нет. Два пожара произошли на территории обслуживания г. Бендеры (в Бендерах и Парканах), по одному – на территории Слободзейского района (пгт Первомайск) и г. Рыбница. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 33 административных протокола. mvdpmr.org