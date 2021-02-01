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В Молдове железнодорожники шокированы решением остановить пригородные поезда

В Молдове железнодорожники шокированы решением остановить пригородные поезда

Работники «Железной дороги» шокированы решением руководства госпредприятия приостановить с 12 февраля движение пригородных поездов. Они боятся остаться без работы: люди не знают, как и на что им жить дальше.

Юрий Богдан рассказывает, что неприятную новость услышал по телевизору, передает btv.md

"Слышал по телевизору, что было принято решение приостановить движение пригородных поездов. А как быть тем, кто приезжает в Бельцы на работу? Мы просто остаемся без работы. Поезд сейчас ездит по графику, утром и вечером, и нас это устраивает, если маршрут закроют, нам не на чем добираться на работу. На данный момент курсируют три вагона, которые всегда полные", - рассказал Юрий Богдан, дежурный по станции.

Сейчас Юрий на поезде добирается на работу в Бельцы из Хилиуц. Говорит, что так выгоднее — дорога обходится в 6 леев, а если пользоваться автобусом, придется платить 30 леев. По словам Юрия Богдана, все деньги, что он зарабатывает, будут уходить только на дорогу, если он начнет пользоваться автобусом:

«Рабочий класс иногда добирается на автобусе, но есть те, кто едет на поезде, так как оплата намного меньше. Например, дорога от Бельц до Хилиуц на автобусе стоит 15 леев, а на поезде — 6 леев, это намного дешевле».

Олег Карабуля — токарь в вагонном депо Бельц. Мужчина признается, что сейчас работы у него нет — ситуация на предприятии очень тяжелая, многих сотрудников сокращают, зарплаты задерживают, что делать дальше люди не знают: «Честно говоря, никто ничего не говорит толком. Знаю, что сейчас идут большие сокращения среди работников. Это ужасно! Вспомните, какая у нас была железная дорога, клуб был, люди и работали, и отдыхали, а сейчас ничего нет, ничего. Сейчас бывали ситуации, когда по пять месяцев не давали зарплату. И снова техпростой, всех выгнали домой. Не знаю, что будет дальше».

Работники железной дороги считают, что приостанавливать движение пригородных поездов нельзя, так как ими пользуются жители районов, которые приезжают в Бельцы на работу.

«Те, кто приезжает из деревень, они же работают здесь, если маршрут закроют, то им придется добираться только на маршрутках. А разница в цене большая. Обидно, как это железная дорога может быть нерентабельной, кошмар», — заявил Карабуля, токарь в вагонном депо.

«Работники на железных дорогах уже 4 месяца не получают зарплату. Такое решение совершенно неправильное, люди начнут бастовать, ситуация будет ужасной», — сказал Виктор Мельник, бывший сотрудник ЖДМ.

«У меня, например, на железной дороге работают родственники, их сейчас отправили по домам, двое детей — кормить их нечем, они не знают, что им делать», — сообщила Дина Шевченко.

«Что можно сказать по этому поводу? Конечно, хочется, чтобы не закрывали, чтобы все работало, потому что эта ситуация создает дополнительные трудности для людей», — рассказал Виктор Казанович.

Напомним, 3 февраля стало известно, что госпредприятие «Железные дороги Молдовы» из-за огромных долгов может приостановить движение местных и пригородных поездов. Об этом сообщили представители ЖДМ на заседании парламентской комиссии во время обсуждения ситуации с задолженностью по зарплатам. Сейчас ходят поезда в направлениях Кишинев — Бендеры, Кишинев — Унгены и Бельцы — Окница. Таким образом, после этого решения в Молдове полностью прекратится движение пассажирских поездов.

btv.md
  • Вчера, 20:49
  • DTV
  • Просмотров: 43
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