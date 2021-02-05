Опубликован совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов и Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды «О запрете рыболовства на зимовальных ямах реки Днестр, протоки Турунчук и Дубоссарского водохранилища», передает novostipmr.com.
Согласно документу, в целях сохранения рыбных ресурсов приднестровских водоёмов по 15 марта 2021 года (включительно) запрещено рыболовство на зимовальных ямах реки Днестр, протоки Турунчук и Дубоссарского водохранилища.