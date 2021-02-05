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До 15 марта рыболовство на зимовальных ямах приднестровских водоёмов запрещено

До 15 марта рыболовство на зимовальных ямах приднестровских водоёмов запрещено

Опубликован совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов и Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды «О запрете рыболовства на зимовальных ямах реки Днестр, протоки Турунчук и Дубоссарского водохранилища», передает novostipmr.com.

Согласно документу, в целях сохранения рыбных ресурсов приднестровских водоёмов по 15 марта 2021 года (включительно) запрещено рыболовство на зимовальных ямах реки Днестр, протоки Турунчук и Дубоссарского водохранилища.

Речь идёт о порядка 30 участках, ознакомиться с их границами и картами-схемами зимовальных ям можно на сайте Минсельхозприроды.

novostipmr.com
  • Вчера, 20:56
  • DTV
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