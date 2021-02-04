Dnestr.TV

 
0

Ртуть, мышьяк и свинец обнаружили в популярных марках детского питания в США

Ртуть, мышьяк и свинец обнаружили в популярных марках детского питания в США

В США в четырех известных марках детского питания выявили наличие высокого уровня содержания токсичных тяжелых металлов — мышьяка, кадмия, свинца и ртути. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил CNN.

Результаты исследования опубликовал Подкомитет по экономической и потребительской политике палаты представителей США. Речь идет о продукции компаний Gerber, Nurture Inc., Hain Celestial Group и Beech-Nitrition, передает iz.ru

В отчете подкомитета отмечается, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа проигнорировала анонимно отправленный отчет 2019 года о завышенных показателях тяжелых металлов в детском питании.

Согласно тексту доклада, мышьяк, свинец, кадмий и ртуть входят в десятку химических веществ ВОЗ, вызывающих особую озабоченность. От природы они могут находиться в почве, где выращивают сельскохозяйственные культуры, но их уровень может быть значительно повышен из-за промышленного загрязнения и применения металлосодержащих пестицидов. Тяжелые металлы даже в малых концентрациях могут быть очень опасны для детей в возрасте до двух лет, поскольку влияют на мозг и могут провоцировать некоторые нарушения в поведении, например понижение интеллекта и агрессию.

В некоторых продуктах компоненты детского питания содержали до 91 раза больше неорганического мышьяка, до 177 раз больше свинца, до 69 раз больше кадмия и до 5 раз больше ртути, разрешенной в бутилированной воде. Между тем компании одобрили эти продукты для продажи.

Конгресс США в настоящее время намерен добиваться пересмотра производственной политики компаний и достигнуть принятия соответствующих стандартов на государственном уровне.

iz.ru
  • Вчера, 21:10
  • DTV
  • Просмотров: 54
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Новые цены на топливо
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Новые цены на топливо
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна