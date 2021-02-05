Советник президента Молдовы по вопросам здравоохранения Алла Немеренко сегодня, 5 февраля, объявила, что подает в суд на трех депутатов Партии социалистов — Владимира Односталко, Никиту Цуркана и Аллу Дарованную. Чиновника возмутило, что представители ПСРМ обратились в Минздрав, потребовав приказ о присвоении ей степени магистра на основании того, что диплом был выдан незаконно, сообщает eadaily.com.
«Я инициировала судебные дела, чтобы защитить достоинство и профессиональную репутацию, против тех, кто непосредственно участвует в этой кампании — депутатов-социалистов. Я понимаю страх социалистов и их потребность очернить людей, которых они боятся. Это не помешает мне бороться со схемами в системе здравоохранения и работать над улучшением медицинской системы, чего заслуживают наши граждане», — заявила Немеренко.
Напомним, документ о медицинском образовании советница главы государства Майи Санду получила без посещения занятий и сдачи экзаменов. Министерство здравоохранения пояснило, что диплом Немеренко был выдан в порядке исключения. В этой связи 2 февраля депутаты фракции Партии социалистов потребовали от учреждения отозвать фальшивый диплом Аллы Немеренко, а также ее отставки с занимаемой государственной должности по компрометирующим основаниям. Если их требование проигнорируют, в ПСРМ обещали обратиться в прокуратуру.
«Президент Майя Санду обещала продвигать во власть только компетентных, профессионально подготовленных людей. Однако с самого начала своего срока деятельности она не выполняет свое обещание», — подчеркнула Алла Дарованная.
3 февраля прошел протест у здания администрации президента Молдавии. Участники акции требовали, чтобы Санду уволила своего советника. Отсутствие у себя законного диплома Алла Немеренко назвала «пустяком», не мешающим ей исполнять свои должностные обязанности.
«Я работаю над тем, чтобы в стране были прививки, оборудование, а они пытаются обливать меня помоями по каждому пустяку», — сказала советник. Позже она уточнила, что этот диплом был вручен за участие в создании основы Школы менеджмента в общественном здравоохранении, что называется «за заслуги». Она преподавала в этом учебном заведении, при этом не будучи дипломированной.
«Вместе с другими коллегами я посетила множество учебных курсов в разных странах, чтобы сформировать учебную программу этой школы, курсы, которые были приравнены через этот диплом магистра. Нас нельзя найти среди аспирантов, потому что все мы были учителями в этой школе с 2005 года, и мы уже обучили 12 поколений в этом учебном заведении», — добавила Немеренко.
На защиту своей протеже встала и Майя Санду. По словам молдавского лидера, «госпожа Немеренко — компетентный, трудолюбивый человек», а «грязную кампанию» в отношении нее запустили политические оппоненты, «которые хотят дискредитировать мою команду».
Как сообщало EADaily, свою преданность Майе Санду её советник Немеренко уже доказала, показав себя ярым сторонником унионизма. После того как 21 января Конституционный суд республики ограничил использование русского языка в качестве языка межнационального общения, Немеренко опубликовала шовинистический пост. В соцсети она набросилась на представителей проживающих в Молдавии национальных меньшинств, обвинив их в незнании государственного «румынского» языка.
«Меня удивляет, какое неуважение к румынскому языку, языку коренного населения, проявляют некоторые из тех, кого моя страна приняла с теплом и прижала к груди, как своих детей — армяне, азербайджанцы, русские, белорусы. Что происходит с этими людьми? Почему они не хотят учить такой божественно красивый язык?» — возмутилась Алла Немеренко.
Её публикация набрала десятки комментариев, в которых сторонники президента называют представителей нацменьшинств «дикарями» и «предателями». Позже Алла Немеренко удалила свой оскорбительный текст, однако прощения за него так и не попросила.