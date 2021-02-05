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Запасы газа в Европе сократились вдвое

Запасы газа в Европе сократились вдвое

Уровень запасов газа в подземных хранилищах в Европе опустился до 49,83%, следует из данных портала Gas Infrastructure Europe.

В Германии осталось 42,44% запасов, во Франции — до 39,65%, на Украине — 52%. Текущий уровень запасов в Евросоюзе на 2,77% ниже среднего уровня за последние пять лет, передает gazeta.ru
Сокращение связывается с недавним похолоданием в Европе. По прогнозам, европейские морозы сохранятся и на следующей неделе: в Восточной Европе температура опустится до -15°C.

Ранее сообщалось, что «Газпром» сдерживает экспорт газа в Европу.

gazeta.ru
  • Сегодня, 05:52
  • DTV
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