Это первый этап на пути к решению проблемы с доступом к детским врачам – кардиологам, аллергологам, эндокринологам, ортопедам-хирургам и отоларингологам. Как считает Александр Мартынов, если в государственных медучреждениях временно отсутствуют специалисты узкого профиля, то государство может оказать поддержку семьям, оплачивая прием детей в других медицинских клиниках. Это мнение поддерживает минздрав и представители общественности, неоднократно поднимавшие вопрос детской медицины на совещаниях в Правительстве. К слову, практика приобретения государством медицинских услуг для населения уже применяется в Приднестровье по линии кардиологии и некоторых видов диагностики.
Средства на поддержку детей с особенностями здоровья заложены в бюджете. Как заявила Кристина Албул, программа может стартовать с 1 марта. Вскоре специалисты ЛПУ приступят к ознакомлению с новыми правилами оказания помощи, сообщает пресс-служба Правительства.
«Мы подготовили проект постановления Правительства, который определяет порядок направления детей в частные структуры для оказания консультативно-диагностической помощи, составили график выезда узких специалистов в районы», – рассказала министр.
Детей с инвалидностью будут принимать за счет бюджета врачи ГУП «Тирамед». Для этого проекта медицинский центр расширил штат.
«Мы хотим эту работу сделать на достойном высоком уровне, чтобы следующим шагом было расширение, то есть не только для группы деток-инвалидов, а шагнуть дальше и обеспечить всех нуждающихся детей помощью по всей республике», – обозначил директор «Тирамед» Андрей Панасюк. Кроме этого, медцентр планирует закупить современное оборудование для проведения детских операций. К примеру, речь идет о лазерном удалении аденоидов.
«Хочу отметить важный момент. Да, на первом этапе речь идет о детях-инвалидах. Но в целом концепт заключается в том, чтобы такая помощь на окончательном этапе оказывалась абсолютно всем детям», – акцентировал внимание Александр Мартынов.
Руководители столичного и Бендерского центров матери и ребенка рассказали, какая у них ситуация с узкими специалистами детской медицины. Оба медучреждения прилагают усилия для закрепления кадров, однако испытывают нехватку врачей в стационарах, особенно, когда речь идет о консультировании срочных пациентов.
Как отметил Премьер Александр Мартынов, государство должно прилагать все усилия для того, чтобы максимально уходить от дефицита медицинских специалистов в государственных медицинских учреждениях.
В этом месяце выпускников медфака будут распределять по лечебным заведениям. По поручению Главы Правительства каждому предложат пойти на наиболее востребованные в республике специальности, особенно это касается детского направления. При этом в качестве мотивации к работе в государственных медицинских учреждениях будет предоставлена возможность приобретения жилья на льготных условиях и прохождения регулярных курсов повышения квалификации. Декан медицинского факультета Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко Ростислав Окушко сообщил, что в минздрав направлена информация о выпускниках на предмет текущих жилищных условий. Такими методами – предоставлением рабочего места и собственного жилья по программе – будут решать кадровый дефицит в системе здравоохранения. Важную роль в мотивации должно сыграть и запланированное повышение заработных плат.
В ходе совещания также была затронута тема проведения хирургических операций. На текущий момент хирургические вмешательства в республике проводятся как обычным способом, так и малоинвазивным. По поручению Председателя Правительства министерство здравоохранения и медфакультет ПГУ представят предложения по более активному переходу к проведению операций малоинвазивными методами на бесплатной основе.
Активное развитие системы здравоохранения является частью Стратегии развития государства, утвержденной Президентом Вадимом Красносельским. gov-pmr.org