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Внутреннее железнодорожное сообщение в Молдове приостановлено не будет

Внутреннее железнодорожное сообщение в Молдове приостановлено не будет

Ранее в прессе появилась информация о том, что с 12 февраля государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) приостановит движение поездов на внутренних маршрутах. Однако сегодня, 6 февраля, директор государственного предприятия Адриан Ончану поспешил успокоить граждан. По его словам, озвученное на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам 3 февраля предложение не было принято комиссией. Более того, это было лишь одним из предложений по улучшению финансового положения компании, сообщает bloknot-moldova.md.

Согласно данным статистики, которые привел Ончану, за весь прошлый год по местным железнодорожным маршрутам было перевезено около 20 тысяч пассажиров. В то же время пассажирами международных составов стали 5498 человек. Итого данный вид деятельности принес предприятию убытки в размере около 114 миллионов леев.

В настоящее время компания находится в критическом финансовом положении – на конец 2020 года долг ЖДМ только перед работниками предприятия составляет 35,5 млн леев и не может поддерживать нерентабельные направления. С начала прошлого года из-за пандемии и падения рынка перевозок были закрыты многие маршруты, сохранились лишь три, наиболее востребованных: Кишинев – Бендеры, Кишинев – Унгены и Бельцы – Окница.

4 февраля депутаты решили создать специальную парламентскую комиссию, которая проанализирует финансово-экономическое положение на государственном предприятии «Железная дорога Молдовы», а также результат деятельности отрасли железнодорожного транспорта на 2010-2020 годы. Отчет по ситуации с ЖДМ должен быть представлен в течение 60 дней.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 20:29
  • DTV
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