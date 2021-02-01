Ранее в прессе появилась информация о том, что с 12 февраля государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) приостановит движение поездов на внутренних маршрутах. Однако сегодня, 6 февраля, директор государственного предприятия Адриан Ончану поспешил успокоить граждан. По его словам, озвученное на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам 3 февраля предложение не было принято комиссией. Более того, это было лишь одним из предложений по улучшению финансового положения компании, сообщает bloknot-moldova.md.
Согласно данным статистики, которые привел Ончану, за весь прошлый год по местным железнодорожным маршрутам было перевезено около 20 тысяч пассажиров. В то же время пассажирами международных составов стали 5498 человек. Итого данный вид деятельности принес предприятию убытки в размере около 114 миллионов леев.
В настоящее время компания находится в критическом финансовом положении – на конец 2020 года долг ЖДМ только перед работниками предприятия составляет 35,5 млн леев и не может поддерживать нерентабельные направления. С начала прошлого года из-за пандемии и падения рынка перевозок были закрыты многие маршруты, сохранились лишь три, наиболее востребованных: Кишинев – Бендеры, Кишинев – Унгены и Бельцы – Окница.
4 февраля депутаты решили создать специальную парламентскую комиссию, которая проанализирует финансово-экономическое положение на государственном предприятии «Железная дорога Молдовы», а также результат деятельности отрасли железнодорожного транспорта на 2010-2020 годы. Отчет по ситуации с ЖДМ должен быть представлен в течение 60 дней.