Год спустя после смерти медика жители города, с которым связывают начало пандемии коронавируса, принесли цветы к его месту работы. Жители китайского города Ухань почтили память врача-офтальмолога Ли Вэньляна, который первым рассказал о новом коронавирусе. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщило агентство The Associated Press.
Отмечается, что накануне горожане пришли в местную центральную больницу, в которой работал врач, чтобы возложить цветы. При этом в один из букетов была вставлена записка со словами "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное" (цитата из Евангелия от Матфея), пишет korrespondent.net.
Напомним, Ли Вэньлян в конце декабря 2019 года сообщил своим однокурсникам по вузу, что у нескольких пациентов с местного рынка морепродуктов было диагностировано SARS-подобное заболевание и их отправили в карантин.
Через несколько дней врача вызвали в полицейский участок города Уханя и сделали выговор за "распространение слухов в Интернете".
Вскоре после этого, 10 января, у Вэньляна появились первые симптомы коронавируса COVID-19, через два дня его госпитализировали.