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В Ухане почтили память врача, который первым сообщил о коронавирусе - AP

В Ухане почтили память врача, который первым сообщил о коронавирусе - AP

Год спустя после смерти медика жители города, с которым связывают начало пандемии коронавируса, принесли цветы к его месту работы.
Жители китайского города Ухань почтили память врача-офтальмолога Ли Вэньляна, который первым рассказал о новом коронавирусе. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщило агентство The Associated Press.

Отмечается, что накануне горожане пришли в местную центральную больницу, в которой работал врач, чтобы возложить цветы.
При этом в один из букетов была вставлена записка со словами "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное" (цитата из Евангелия от Матфея), пишет korrespondent.net.

Напомним, Ли Вэньлян в конце декабря 2019 года сообщил своим однокурсникам по вузу, что у нескольких пациентов с местного рынка морепродуктов было диагностировано SARS-подобное заболевание и их отправили в карантин.

Через несколько дней врача вызвали в полицейский участок города Уханя и сделали выговор за "распространение слухов в Интернете".

Вскоре после этого, 10 января, у Вэньляна появились первые симптомы коронавируса COVID-19, через два дня его госпитализировали.

В ночь на 7 февраля медик умер от пневмонии.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:20
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