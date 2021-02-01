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РКБ работает в активном режиме привлечения доноров

РКБ работает в активном режиме привлечения доноров

В прошлом году для медучреждений республики было собрано меньше донорской крови, чем в 2019-м. Сказалась пандемия коронавируса.

Как сообщила в эфире Радио 1 заведующая отделением переливания крови Республиканской клинической больницы (РКБ) Леся Калындрузь, в 2019 году было 7116 донаций, а по итогам 2020 года – почти на 10% меньше.

«Не то чтобы критично, хотя уже близко к критичному. Мы постоянно работаем в режиме вызова доноров, в активном режиме привлечения доноров», - добавила она.

По словам Леси Калындрузь, приднестровцы стали реже сдавать кровь адресно, то есть для конкретных людей. В связи с этим доля доноров-добровольцев увеличилась: в 2019 году их число составляло около 40%, в 2020-м – более 50%, пишет novostipmr.com.

Сдать кровь можно в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Согласно законодательству, за каждую донацию положен выходной в день сдачи крови, а также ещё один дополнительный выходной в течение года или продление отпуска на один день. Кроме того, доноры могут бесплатно получить результаты анализов крови на ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты, печёночные пробы.

Как ранее сообщали «Новости Приднестровья», депутаты Верховного Совета предложили предоставить донорам-военнослужащим дополнительный выходной. По мнению парламентариев, это позволит увеличить число желающих сдать кровь и будет способствовать лучшему обеспечению текущей потребности лечебно-профилактических учреждений.

Сдать кровь можно в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Доноры принимаются без предварительной записи. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, маску и перчатки.

Отделение переливания крови РКБ работает с 8:00 до 14:00 (с 12:00 до 12:30 перерыв). Обращаться на второй этаж в регистратуру доноров. Контактный телефон: 0 (533) 2-55-05.

Контактный телефон для доноров Рыбницы: 0 (555) 4-39-06 или 0 (555) 4-32-04.

Контактный телефон для доноров Бендер: 0 (552) 4-47-07.
novostipmr.com
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