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В Молдове существенно увеличились остатки на счетах клиентов банков

В Молдове существенно увеличились остатки на счетах клиентов банков

Остатки на счетах клиентов существенно увеличились. Но банки, похоже, этому не рады. Всего по системе остатки на всех видах счетов, по данным на конец декабря 2020 года, в леевом эквиваленте превысили 79,7 млрд.

За двенадцать месяцев они выросли на 11 255 млн леев (в 2,3 раза больше, чем за предыдущий год). Темп роста «депозитов всего» на этот раз составил рекордные 16,4%, передает point.md ссылаясь на logos.press.md

При этом анализ статистики показывает: объем остатков на срочных депозитах за двенадцать месяцев не вырос, а наоборот сократился – на 169 млн леев, или 0,5%. Тогда как остатки на счетах «до востребования», по словам одного из банковских специалистов, «совершили гигантский прыжок» - за год они выросли на 11 456 млн леев, или на 32,5%!

Срочные депозиты – это, по-прежнему, основной кредитный ресурс коммерческих банков. Тогда как остатки на счетах до востребования считаются теперь многими банковскими аналитиками «малоценным пассивом».

Такая оценка сложилась, не в последнюю очередь, вследствие ряда решений центрального денежного регулятора о снижении базисной ставки. Если в декабре 2019 года она была понижена с 7,5% до 5,5% годовых, то к концу 2020 года её опустили до рекордного уровня в 2,65%. Именно по этой ставке коммерческие банки имеют постоянную возможность размещать избыток денег в краткосрочных ценных бумагах Национального банка.

point.md
  • Сегодня, 10:56
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