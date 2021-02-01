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На Молдову надвигается Сибирский циклон, он несет с собой невиданные морозы

На Молдову надвигается Сибирский циклон, он несет с собой невиданные морозы

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы на пике ожидаются невероятные -25°C!

Февраль решил доказать, что он зимний месяц и с лихвой отыграться за аномально теплые декабрь и январь. Сначала страну не прекращая засыпало снегом, а теперь синоптики грозят лютыми морозами, пишет enews.md.

С начала следующей недели нас снова ожидает «контрастная» погода: в понедельник, 8 февраля, днем еще прохладно (от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла), во вторник, среду и четверг – только плюсовая температура, обещают до 15°C.

Пятница, 12 февраля, столбики термометра опустятся до 10 градусов мороза, местами выпадет снег. В субботу и воскресенье, 13 и 14 февраля, морозы днем усилятся до 13 градусов ниже нуля, а ночью в День всех влюбленных и вовсе до 20°C.

Самыми холодными днями недели обещают стать понедельник и вторник, 15 и 16 февраля, на которые придется самый сильный удар циклона: утром до -23°C, а днем около 17 градусов ниже нуля.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, потепление в столичном регионе ожидается только после 17-18 февраля.

На Молдову надвигается Сибирский циклон, он несет с собой невиданные морозы
enews.md
  • Сегодня, 17:36
  • DTV
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